Cinq questions pour tout comprendre au référendum sur l’indépendance de la Catalogne

Un poids colossal. Peuplée de 7,44 millions d’habitants (seule l’Andalousie fait mieux avec 8,4 millions d’habitants), la Catalogne représente près de 16% de la population totale d’Espagne (46,5 millions d’habitants). Démographiquement importante, la région l’est encore plus économiquement puisqu’elle représente, avec un PIB de 211,9 milliards d’euros, 19% de la richesse du pays. Si elle est devancée par Madrid (32.723 euros), le Pays Basque (31.805 euros) et la Navarre (29.807 euros), la Catalogne est, avec 28.590 euros par habitant et par an, la quatrième communauté autonome espagnole – sur 17 – où les gens sont les plus aisés. À titre de comparaison, le PIB moyen par habitant est de 24.100 euros par an dans l’ensemble de l’Espagne.