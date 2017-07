Esplanade des Mosquées : Israël rétropédale et interdit l’accès à la prière du vendredi aux hommes de moins de 50 ans

Les regards seront à nouveau rivés sur l’esplanade des Mosquées ce vendredi. Traditionnel jour de prière pour les musulmans, il devait voir le retour des fidèles après 15 jours de boycott. Mais tous n'y auront pas accès. La police israélienne a annoncé, ce jeudi, qu'elle interdirait l'entrée des hommes de moins de 50 ans sur l'esplanade, comme la semaine dernière. "Des évaluations de la sécurité ont été faites et il y a des indications selon lesquelles des troubles et des manifestations vont avoir lieu", a indiqué la police dans un communiqué relayé par l'AFP. "Seuls les hommes de plus de 50 ans et les femmes de tous âges sont autorisés et certaines rues autour de la Vieille ville verront leur accès limité", a-t-elle ajouté, soulignant que "toutes les mesures de sécurité sont prises pour empêcher et répondre à toute irruption de violence".