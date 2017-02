Et Jeff devint Jess, première maire ouvertement transgenre du Texas

Herbst raconte également sa vie d'avant, heureux et amoureux de sa femme, père de deux filles et très engagé dans la vie de New Hope depuis 1999. "C'est une question d'identité, pas de préférence sexuelle me concernant", ajoute la maire. "J'aime ma femme et elle m'aime. Nous n'avons pas l'intention de changer. Mes filles ont été de fidèles et intransigeants soutiens. Elles sont fières de dire que leur père est transgenre."