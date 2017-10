Et si Pablo Neruda avait finalement été empoisonné ?

Un groupe de 16 experts internationaux mandaté par la justice chilienne a conclu vendredi que la mort du prix Nobel de littérature Pablo Neruda, survenue peu de temps après le coup d'Etat de d'Augusto Pinochet en 1973, n'est pas due à un cancer comme l’indique son certificat de décès. "Ce qui est certain, ce qui est catégoriquement sûr à 100%, c'est que le certificat ne reflète pas la réalité du décès", a déclaré lors d'une conférence de presse le Dr Aurelio Luna, au nom des experts chargés de déterminer si le poète chilien a été assassiné par la dictature du général Augusto Pinochet.





Ces spécialistes du Canada, du Danemark, des Etats-Unis, d'Espagne et du Chili n'ont cependant pas réussi à déterminer les causes réelles du décès. Les experts ont découvert une nouvelle bactérie non cancéreuse. Celle-ci est à l'étude dans des laboratoires au Canada et au Danemark, ce qui devrait permettre de mieux comprendre les causes de la mort de Pablo Neruda, a expliqué Aurelio Luna.