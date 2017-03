Venise : un projet d'attentat au nom de l'État islamique déjoué, trois hommes arrêtés

Ils projetaient un attentat sur l'un des ponts les plus célèbres au monde. La police italienne a arrêté ce jeudi 30 mars à Venise trois hommes originaires du Kosovo, soupçonnées de vouloir commettre un attentat sur le pont du Rialto dans la cité des Doges.





Un mineur, lui aussi originaire de l'ancienne province serbe à majorité musulmane, a également été interpellé pour éviter qu'il n'interfère dans l'enquête, a déclaré le procureur de Venise, Adelchi D'Ippolito, lors d'une conférence de presse. Tous avaient des papiers en règle pour résider en Italie.



Le groupe était surveillé par la police depuis l'an dernier. Les téléphones et appartements des suspects étaient placés sur écoute et leurs communications sur internet étaient également suivies. Ce qui en est ressorti est "perturbant et inquiétant", a déclaré le procureur D'Ippolito.