États-Unis : 16 ans de prison pour un serial killer de chats

Les habitants du quartier de Cambrian Park, à San José (Californie), ont commencé à s’inquiéter à partir de septembre 2015. Quand leurs chats se sont mis à disparaître de façon inexpliquée. La psychose enfle, alors qu’un homme est aperçu en train d’attirer deux d’entre eux pour les enfermer dans un sac. Et lorsque l’un des animaux est retrouvé vivant mais blessé par une morsure non animale, tout s’accélère.





Les chats disparaissent de plus en plus rapidement et sont retrouvés morts, dont deux dans une poubelle. Le corps d’un des félins est même découvert à plusieurs kilomètres du quartier, placé dans une boite à chaussures et entouré d’un sac plastique, raconte le Mercury News. La caméra de surveillance d’une des habitantes de Cambrian Park est alors analysée et permet de repérer le suspect de ces enlèvements, que les voisins identifient. Il s’agit de Robert Roy Farmer.