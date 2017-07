États-Unis : 325 ans après avoir été pendues, les sorcières de Salem (enfin) commémorées

Il y a 325 ans, dix-neuf personnes soupçonnées de sorcellerie étaient pendues à Salem Village, dans l’État américain du Massachusetts. Une première était tuée le 10 juin, cinq autres le 19 juillet, marquant le début d'une vague d'exécutions. Ce mercredi, un monument dédié à leur mémoire est inauguré dans cette ville voisine de Boston, sur le lieu même des pendaisons. Les noms des treize femmes et des six hommes exécutés ont été gravés sur cette stèle, soulignant leur innocence.





La tragédie intervient au début de l’année 1692, dans une région marquée par l’hiver glacial, les combats avec les Français et les attaques récurrentes des Amérindiens. La petite colonie britannique qui subsiste à cet endroit ne dispose à ce moment d’aucun gouvernement. L’Angleterre, où le roi Guillaume d'Orange peine à conserver son autorité, ne lui fournit plus aucun soutien. Pour assurer l’ordre, la population s’en remet à la religion.





C’est précisément pendant cette période que plusieurs jeunes filles, dont deux appartenant à la famille du révérend Samuel Parris, adoptent un comportement étrange. Les médecins diagnostiquent une possession satanique. Les filles dénoncent quelques habitants comme la cause de leurs agissements. Elles sont crues sur parole. S’en suit alors une chasse aux sorcières, basée sur les dénonciations et les apparences. En seulement quelques mois, environ 80 personnes, dont de nombreuses vieillardes, sont placées derrière les barreaux pour être jugées. Une série de procès se tient durant l’été. Trois vagues de pendaison s’en suivront, coûtant la vie à 19 personnes. Quelques années plus tard, en 1700, l'un des juges, reconnaîtra publiquement sa faute et celle des autres membres du jury.