Etats-Unis : 37 ans après, le meurtrier du petit Etan condamné à 25 ans de prison

"Je ne vous pardonnerai jamais. Vous êtes le monstre de vos propres cauchemars", a lancé ce mardi le père d'Etan Patz au début de l'audience qui a vu l'homme jugé coupable de l'enlèvement et du meurtre de son fils être condamné à une peine minimum de 25 ans de prison. Mi-février, après un second procès et neuf jours de délibérations, les jurés du tribunal de l'Etat de New York avaient désigné Pedro Hernandez, 56 ans, comme le meurtrier du petit Etan Patz en 1979. Ils l'avaient cependant jugé non coupable de meurtre avec préméditation.





C'était le 25 mai 1979 : Etan Patz, 6 ans, allait seul prendre le car scolaire à deux pâtés de maisons de chez lui, dans le quartier de Soho, à Manhattan, quand il a disparu. Le visage du garçonnet sera placardé partout, y compris pour la première fois sur les boîtes de lait vendues aux Etats-Unis. Un Centre des enfants disparus sera également créé. Il deviendra international par la suite.





Pedro Hernandez, 18 ans à l'époque, travaillait dans une épicerie près de l'arrêt de bus. Plus de trente ans après le faits, il avait fait des aveux à la police en 2012, même si ceux-ci ont été contestés par la défense. L'affaire était particulièrement délicate à prouver pour l'accusation et à trancher pour les jurés. Malgré des années d'enquête, rien n'a en effet jamais été retrouvé du petit garçon. En l'absence de toute preuve et de tout témoin, Etan n'a ainsi été déclaré officiellement mort qu'en 2001, soit 22 ans après sa disparition.