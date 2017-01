Etats-Unis : à quoi joue Dylann Roof, à l'heure du verdict pour la tuerie de Charleston ?

La prison à vie ou la peine capitale ? Voici la seule question à laquelle doivent encore répondre les membres du jury qui, à partir de ce mercredi aux Etats-Unis, jugent Dylann Roof. Sa culpabilité, elle, ne fait plus aucun doute : il avait été reconnu coupable en décembre du meurtre de neuf paroissiens noirs dans une église de Charleston, le 17 juin 2015. Une tuerie raciste, la pire de l'histoire américaine récente, que le jeune homme de 22 ans a décidé d'assumer, seul.





Le tueur, qui a répondu par l'affirmative aux 33 charges fédérales dont il était accusé, n'a en effet pour l'heure ni cherché à atténuer ses crimes, ni exprimé le moindre regret. Et il a dorénavant choisi d'assurer lui-même sa défense, en dépit des conseils contraires de ses avocats et du juge présidant les débats. Il faut dire que ces derniers redoutent l'attitude imprévisible de ce solitaire aux yeux clairs et à la chevelure blonde : tentera-t-il d'utiliser le tribunal comme une tribune pour son idéologie xénophobe ? Ou livreara-t-il enfin un soupçon de compassion envers ses victimes ?