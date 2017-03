Séparer les enfants clandestins de leurs parents : la nouvelle proposition choc de l’administration Trump

Pour justifier son projet, John Kelly précise à la chaîne de télévision : "Je ferais presque n'importe quoi pour dissuader les gens d'Amérique centrale de se lancer dans ces réseaux très dangereux qui les amènent à travers le Mexique et jusqu'aux Etats-Unis". Le Mexique serait, selon ses propos, tout aussi déterminé à détruire ces réseaux de passeurs très dangereux dans lesquels une immense majorité de femmes subissent des violences sexuelles, poursuit celui qui est chargé du contrôle de l'immigration et de la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Que deviendraient les enfants arrachés à leurs parents ? "On les traiterait bien pendant qu'on s'occupe de leurs parents", a répondu l'intéressé en expliquant qu’ils seraient placés dans des foyers spécialisés ou dans des familles d’accueil.





John Kelly qui dirige le troisième plus grand ministère des Etats-Unis est un des premiers soutiens de Donal Trump dans ses décrets anti-immigration. Il s’était insurgé contre le blocage en justice du premier décret, estimant que les juges américains vivaient "dans une bulle". Ce lundi, Donald Trump a récidivé en signant un nouveau décret pour remplacer le premier. Un texte qui interdit pendant 90 jours l'entrée aux Etats-Unis de ressortissants de six pays musulmans.