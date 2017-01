Ami de Poutine, climato-sceptique, opposant au salaire minimum... : les 10 ministres de Trump qui irritent une partie de l'Amérique

Ex-directrice de la World Wrestling Entertainment (WWE), la plus importante entreprise mondiale du catch, Linda McMahon occupera le poste de ministre des PME. En arrivant à la tête de la Small Business Administration (SBA), cette femme de 68 ans qui a soutenu Trump dès le début – elle lui a notamment versé six millions de dollars – aura sous sa responsabilité 28 millions d'entreprises (TPE/PME), qui emploient près de la moitié des travailleurs du secteur privé américain. Elle n’a pour seule expérience politique que ses tentatives infructueuses de devenir sénatrice en 2010 et 2012.