Après avoir combattu leurs cancers, ces deux Américains ont enfin pu se marier

Les tracas et les épreuves de la vie ne les ont jamais séparés et leur histoire a ému des millions d'Américains. Ahsley Wood et Kenvin Sochanchak sont ensemble depuis de nombreuses années et avaient prévu de se marier. Une histoire banale à ceci près que tous deux ont participé à un concours pour gagner l'organisation de leur mariage et que leur histoire d'amour est bouleversante, nous apprend NBC Philadelphia.





Ensemble depuis onze ans, tout semblait sourire à ce couple qui s'est rencontré très jeune : un mariage était même prévu, il y a cinq ans. Malheureusement, deux diagnostics sont venus contrecarrer leurs plans. En 2011, les médecins diagnostiquent un cancer de la thyroïde à la jeune femme. Et en 2014, c'est au tour de Kevin de devoir faire face à la maladie : un cancer de l'estomac et de l'oesophage de stade 4. Les spécialistes ne lui donnaient que six mois à vivre.