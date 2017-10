Après la tuerie de Las Vegas, la NRA en faveur de régulations supplémentaires sur les armes à feu

ÉTATS-UNIS - Quelques jours après la terrible fusillade qui a fait 58 morts et plus de 500 blessés, la principale association qui défend le libre commerce des armes à feu a régi de façon un peu inattendue. Ce jeudi, la NRA s'est dite favorable à un plus grand contrôle des mécanismes utilisés par le tireur de Las Vegas pour transformer les fusils d'assaut semi-automatiques en fusils d'assaut automatiques.