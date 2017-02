Après sa suspension par la justice, quelle suite pour le décret anti-immigration de Donald Trump ?

C’est une bataille juridico-politique qui pourrait laisser des traces. Alors que l'administration de Donald Trump a fait appel samedi contre l’injonction d'un juge fédéral qui avait suspendu la veille son décret anti-immigration, la justice américaine s’est à nouveau prononcée contre le "Muslim Ban". Conséquence directe, l'application du décret visant sept pays musulmans (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen) est pour l’heure remise en cause et laisse les Etats-Unis dans l’expectative.





Combien de temps les portes de l’Amérique resteront-elles ouvertes ? Que penser de ce face-à-face entre la justice et l’exécutif ? Comment la Maison-Blanche va-t-elle gérer la situation ? Autant de questions que partisans et détracteurs du nouveau président se posent et espèrent voir tranchées rapidement.