Etats-Unis : un buste inestimable de Napoléon sculpté par Rodin croupissait depuis des années dans le hall d’une mairie

La sculpture dormait dans un coin du conseil de l’hôtel de ville de Madison, dans le New Jersey. Discrète, oubliée là depuis des années. Personne, au Hartley Dodge Memorial, le bâtiment qui fait office de mairie, n'avait la moindre idée de ce qu’elle était, ni ce qu’elle représentaIt. Mais la semaine dernière, une découverte a tout changé.





En 2014, la fondation Hartley Dodge, qui s’occupe des œuvres d’art du bâtiment, embauche une jeune femme de 22 ans, Mallory Mortillaro, comme archiviste. Elle commence à répertorier tout ce qui se trouve dans le bâtiment. C’est comme ça qu’elle tombe sur le buste de Napoléon Bonaparte qui avait été poussé contre un mur de la pièce. Des rénovations ont eu lieu ces dernières années dans le bâtiment, et la sculpture vient de passer deux ans dans une boite de contreplaqué, pendant la période de travaux, entourée de marteaux piqueurs et de débris de construction.





Mallory Mortillaro a passé ses mains sur la base du buste et sent quelque chose de ciselé sous ses doigts. Elle regarde, et n’en croit pas ses yeux : cette petite entaille était en fait la signature du sculpteur, Auguste Rodin.