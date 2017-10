États-Unis : au moins 15 morts dans les incendies en Californie, Donald Trump déclare l'état de catastrophe naturelle

"En moins de 24 heures, plus de 18 feux ont commencé à brûler" et ont "détruit plus de 2 000 habitations et en menacent des milliers d'autres" a constaté le gouverneur de l'Etat le plus peuplé du pays, Jerry Brown, qui, dans une lettre au président Donald Trump, demandait d'émettre une déclaration de catastrophe naturelle afin de débloquer des aides fédérales, vu la "gravité et ampleur" des incidents. A cause de "vents extrêmes de plus de 90 km/heure", "nous nous attendons à ce que les destructions accélèrent" et à plus de décès, ajoute Jerry Brown, qui a déclaré l'état d'urgence dans huit comtés.





Selon les images des télévisions locales, plusieurs complexes hôteliers de la zone étaient aussi dévastés par les flammes. Des habitants ont fui en laissant derrière eux toutes leurs possessions. "Nous avons tout juste eu le temps de nous réveiller et de sortir. On n'a rien eu le temps de prendre. Le feu avançait tellement vite", a déclaré Rafael Solorio aux médias locaux. "Nous avons perdu beaucoup de choses", a-t-il déploré, dans une vidéo postée sur le site du quotidien San Francisco Chronicle. "Presque tous les efforts (des secours) hier soir et ce matin étaient consacrés aux évacuations et à placer les habitants hors de danger", a pour sa part expliqué Ken Pimlott, à la tête du service californien des forêts et de la protection contre le feu, lors d'un point de presse à Sacramento (nord-est de San Francisco). Des ordres d'évacuation ont été diffusés notamment dans les comtés de Napa et Sonoma et les autorités publiaient régulièrement la liste des abris mis à disposition des sinistrés.