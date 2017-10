Etats-Unis : avant Las Vegas, cinq attaques avaient été revendiquées par Daech

Alors que se tenait un concours de caricatures du prophète Mahomet dans le Curtis Culwell Center au Texas, deux hommes ouvrent le feu sur un officier de police, posté à l'extérieur. Les forces de l'ordre répliquent et ont abattent les deux assaillants : Elton Simpson, 31 ans, et Nadir Soofi, 34 ans.





Deux jours plus tard, Daech revendique l'attaque : "Les deux frères ont ouvert le feu sur l'exposition blessant un policier chargé de la protéger avant d'être tués lors de la fusillade", explique alors l'organisation djihadiste dans un communiqué. "Nous disons à l'Amérique : ce qui se prépare sera plus important et plus amer. Vous verrez des choses horribles menées par les soldats de l'EI". C'est la première revendication de l'EI sur le sol américain.