Etats-Unis : avortement, mur avec le Mexique... une semaine après son investiture, Trump a déjà signé une flopée de décrets

Enfin, mercredi, Donald Trump signe un décret lançant le projet de construction d'un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, la promesse la plus emblématique de sa campagne, qu'il entend faire payer ultérieurement à Mexico. Il signe un autre décret portant sur une application plus rigoureuse des lois sur l'immigration, y compris une limitation de l'accès aux fonds fédéraux pour les "villes sanctuaires" qui accueillent des immigrants clandestins.