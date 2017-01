Obama, Clinton, Bush… : qui sera là (ou pas) pour la cérémonie d’investiture de Donald Trump

Son absence est déjà largement commentée. L'ancien président George H.W. Bush (1989-1993), à la santé fragile et hospitalisé depuis mercredi en soins intensifs à Houston (Texas), n’assistera pas à la cérémonie d’investiture. Son épouse Barbara, actuellement sous traitement dans le même hôpital, non plus.





Sachant déjà qu'il serait le seul ancien locataire du Bureau ovale encore en vie à ne pas assister à l’entrée en fonctions de Donald Trump, sur conseils de son médecin, il s'était excusé par avance dans une lettre pleine d’humour. "Mon médecin dit que si je reste assis dehors en janvier, je finirai probablement six pieds sous terre. Pareil pour Barbara. Donc nous sommes coincés au Texas", avait écrit George Bush, souhaitant tous ses vœux de réussite au 45e président. "Si je peux vous aider, faites-le moi savoir".