Bill O'Reilly, le présentateur star de Fox News, de nouveau accusé d'harcèlement

Selon le quotidien américain, la chaîne Fox News et Bill O'Reilly ont payé à ces cinq femmes un total de 13 millions de dollars en échange de leur silence et de l'abandon d'éventuelles poursuites contre l'éditorialiste. Deux de ces accords financiers, courants dans le système judiciaire américain, étaient déjà connus. Mais le New York Times assure avoir découvert trois autres cas de harcèlement, deux à caractère sexuel et un pour comportement abusif.





Les cinq femmes travaillaient dans son équipe et apparaissaient régulièrement dans son émission "The O'Reilly Factor" ou étaient employées dans d'autres programmes. Elles accusent notamment Bill O'Reilly d'avoir eu un comportement déplacé à leur égard, usant de sa position hiérarchique pour obtenir des faveurs sexuelles.