Etats-Unis : un vétéran, amputé des deux jambes, va courir 31 marathons en 31 jours

Après plusieurs opérations et des dizaines d'heures de rééducation, Rob a appris à se tenir debout avec ses prothèses, à marcher, puis à trottiner, avant d'apprendre à courir de nouveau. Il a pratiqué la musculation et l'aviron. Il a d'ailleurs obtenu une médaille de bronze en aviron aux Jeux paralympiques de Londres en 2012.





Rob Jones n’en est pas à son premier coup d’essai. En 2013, il avait entrepris un périple en vélo de plus de 8000 km à travers les Etats-Unis. A travers cet exploit, il était parvenu à collecter plus de 107.000 euros. Cette fois, il espère faire encore mieux, en récoltant plus d’un million de dollars.