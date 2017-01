Springsteen entre "en résistance" contre Trump

En concert à Perth, en Australie, Bruce Springsteen a ainsi tancé le républicain. "Nous sommes la nouvelle résistance américaine", a-t-il lancé, estimant que le nouveau président était un "démagogue". "Nos coeurs et nos esprits sont avec les gens qui ont manifesté samedi", a ajouté le Boss, en référence aux manifestations qui se sont déroulées aux Etats-Unis. Et le chanteur de dérouler la liste des sujets pour lesquels il appelle les Américains à se mobiliser : "L'avortement, les droits civiques, les droits LGBT, l'environnement, l'égalité hommes-femmes, les droits des immigrants et le système de soins…"





Le chanteur, devenu ces dix dernières années plus engagé politiquement, avait fait campagne pour la démocrate Hillary Clinton. Depuis la défaite de cette dernière, il ne dissumule guère son amertume : interprétant son tube de 2007 "Long Walk Home" devant Barack Obama, Bruce Springsteen a ainsi parlé "de l'importance de rester optimiste dans les moments difficiles", selon un témoin.