Bombe, tireur isolé, camion-bélier... Ces dangers qui menacent l'investiture de Trump

Si autant de moyens techniques sont envisagés, c'est notamment en raison de la multitude des modus operandi recensés lors des récentes attaques aux États-Unis ou ailleurs. Ainsi, pour se prémunir par exemple d'une attaque au camion-bélier, comme cela s'est produit à Nice et plus récemment à Berlin, "le périmètre sera encore plus lourdement protégé par des poids lourds, des camions-bennes et des bétonnières pour interdire l'accès à des véhicules non autorisés", a détaillé Jeh Johnson.





Autre modus operandi craint par les autorités : la pose d'une bombe au cœur de la foule, comme ce fut le cas lors du marathon de Boston en 2013. Car les dégâts pourraient être encore plus tragiques : près de 800.000 spectateurs sont attendus pour la cérémonie. Des agents en civil devraient ainsi être mêlés aux regroupements pour repérer des objets ou comportements suspects. La piste du tireur isolé est également vivement redoutée.