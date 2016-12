Etats-Unis : ces mesures qu’Obama se dépêche de faire passer avant la présidence Trump

Un mois avant de céder sa place dans le Bureau Ovale, le président Obama continue - sans surprise - de présider. Sauf que les dernières décisions qu'il a prises semblent avoir un point commun : embarrasser son successeur. De la prise de décisions environnementales à la préparation annoncée mardi par le New York Times d'un ultime transfert de prisonniers retenus à Guantanamo, le démocrate pourrait en effet laisser un dernier souvenir amer au républicain.





Dernier exemple en date : le blocage des forages de gaz ou de pétrole dans l'océan Arctique. Une décision, prise mardi, qui s'appuie sur "une base légale solide" et ne peut être remise en cause par un autre président, a assuré un haut responsable de la Maison Blanche. Barack Obama s'est en effet appuyé sur une loi de 1953 (Outer Continental Shelf Lands Act) pour agir à quelques semaines de son départ. Cette dernière - déjà utilisée en leur temps par Dwight Eisenhower et Bill Clinton - donne aux présidents le pouvoir de protéger les eaux fédérales de toute exploitation d'hydrocarbures.