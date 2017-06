"Chirurgie esthétique", "Folle au faible QI"... : Trump insulte une journaliste, et ça passe (très) mal

Pas un jour sans que Donald Trump ne fasse parler de lui avec ses tweets. Jeudi, le président américain a poursuivi sa croisade contre les médias en attaquant gratuitement et de façon insultante une journaliste de la chaîne MSNBC. Celle-ci l’avait critiqué lors de son émission. "J'ai entendu dire que Morning Joe, une émission qui fait peu d'audience parle mal de moi (je ne la regarde plus)", a écrit le président au sujet de la matinale présentée par les journalistes Mika Brzezinski et Joe Scarborough. "Alors comment se fait-il que la folle Mika au faible QI, avec Joe le psychopathe soient venus à Mar-a-Lago (résidence de Trump en Floride, NDLR) trois nuits d'affilée autour du Nouvel An, et aient insisté pour me rejoindre. Elle saignait abondamment à cause d'une chirurgie esthétique au visage. J'ai dit non!", a-t-il poursuivi. Un nouveau dérapage qui a déjà fait couler beaucoup d’encre.