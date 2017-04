Dans certains Etats américains, les violeurs peuvent demander la garde de leur enfant né de l’agression

Dans d’autres cas encore, les violeurs peuvent utiliser ce droit comme un moyen de pression sur les femmes dont ils ont abusé. Ils peuvent les menacer, par exemple, d’utiliser leurs droits parentaux si elles n’abandonnent pas les poursuites.





Ce refus d’abroger la loi en cours a déçu de nombreuses associations de défense du droit des femmes et en particulier, la sénatrice démocrate, Cheryl Kagan. "Bien que j’ai beaucoup de respect pour mes collègues (hommes), le fait de ne pas avoir de femmes au comité (qui fait passer ce type de loi) n’est pas très juste", souligne-t-elle auprès du Baltimore Sun (en anglais).





Comme le Maryland, six autres Etats américians, le Mississipi, le Nouveau-Mexique, le Wyoming, le Dakota du nord, le Minnesota et l’Alabama, refusent de destituer un violeur de ses droits de père. Or, rien qu’aux Etats-Unis, entre 17.000 et 32.000 bébés naissent suite à un viol.