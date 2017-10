États-Unis : dans l'appartement qu'il louait via Airbnb, un couple découvre deux caméras cachées

L’un des objectifs était braqué directement sur le lit. Un jeune couple originaire de l’Indiana a eu la désagréable surprise de découvrir qu’il était filmé à son insu par deux caméras cachées dans un appartement loué pour les vacances via le site internet Airbnb. Des caméras qui ont été saisies par la police tandis que l’hôte, un certain Wayne Natt, a, selon Mashable, été arrêté et poursuivi pour voyeurisme. "Ma femme et moi sommes affligés par cette situation", a raconté Derek Starnes, l’une des victimes, au micro de l’antenne locale d’ABC News.





Tout a commencé au moment où le regard du jeune homme a été attiré par un curieux petit trou noir dans le détecteur de fumée de la chambre à coucher du logement situé à Longboat Key, en Floride. Derek Starnes s’est alors saisi de l’objet et, stupeur, s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une lentille de caméra. Ni une ni deux, il s’est empressé d’appeler la police, qui, une fois sur place, a trouvé une seconde caméra dans un autre détecteur de fumée. "Nous avons saisi beaucoup de matériel informatique permettant d’emmagasiner des données, des disques durs, des ordinateurs, des cartes mémoires…", a confirmé le lieutenant Bob Bourque, qui a été chargé de l'enquête.