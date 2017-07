"Ne pas s'encombrer avec un enfant" : des détenus américains invités à se faire stériliser en échange d'une réduction de peine

Malgré l’enthousiasme de Sam Benningfield, la mesure prête à débat. Le procureur du district, Bryant Dunaway estime que "ces décisions sont personnelles" et que "ce n’est pas au système judiciaire de mandater ou d’encourager" ce genre de choses. La plus grande association américaine de défense des droits civiques, l’ACLU, a pour sa part déclaré dans un communiqué qu’offrir "un soi-disant "choix" entre la prison et la contraception forcée ou la stérilisation est inconstitutionnelle".





De tels programmes ont déjà rencontré des obstacles juridiques auparavant. En 2014, la Californie avait interdit la stérilisation forcée des détenus après des révélations qui prouvaient que 39 femmes avaient été stérilisées illégalement en prison sans leur consentement.