Etats-Unis : des bonnes sœurs édifient une chapelle sur le tracé d’un pipeline pour bloquer sa construction

Leurs prières seront-elles être exaucées ? Rien n’est moins sûr, mais ces bonnes sœurs catholiques de Pennsylvanie ne veulent pas désespérer. Opposées à un projet de construction de gazoduc – "the Atlantic Sunrise pipeline", censé transporter du gaz de schiste – sur leurs terres, des religieuses américaines se sont en tout cas lancées dans un bras de fer, en apparence démesuré, avec les autorités de Washington. Des autorités qui subissent déjà le courroux des Sioux du Dakota pour un projet similaire, ainsi que de nombreuses villes ou communautés depuis l’annonce par Donald Trump du retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat.





Façon "David contre Goliath", comme l’a rapporté début juillet le site Lancaster Online, ces nonnes issues de l’ordre des Adoratrices du Sang du Christ (The Adorers of the Blood of Christ) viennent de déposer une plainte à l’encontre la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC), autorités compétente sur le sujet. Mieux, afin de faire prévaloir leur liberté de religion, garantie par le premier amendement de la sacro-sainte Constitution, les sœurs ont été jusqu’à édifier une chapelle de fortune (voir le tweet ci-dessous), au milieu des champs de maïs, sur le tracé du pipeline, pour en empêcher sa construction.