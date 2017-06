Etats-Unis : des enseignants apprennent à manier les armes pour savoir réagir en cas de fusillade

Cette initiative a été vivement condamnée par les organisations en faveur du contrôle des armes : "Le danger causé par l'introduction d'armes à feu dans un environnement scolaire empire lorsqu'on autorise la présence d'armes létales chargées comme le promeut Faster", dénonce Ken Toltz, de l'association Safe Campus Colorado, cité par la chaîne 9NEWS.





Pas de quoi convaincre Laura Carno, fondatrice de l'association conservatrice Coloradans for Civil Liberties : "On vit dans un monde dangereux, les gens voient toutes ces terribles tragédies comme la fusillade du Pulse" à Orlando l'an dernier, se justifie-t-elle. Et d’ajouter : "Je connais une trentaine d'établissements scolaires où il est pratiqué, j'imagine qu'il y en a plus", surtout "dans les zones rurales où le temps d'intervention des forces de l'ordre est de 30 à 45 minutes".





Pour autant, le site Armedcampuses.org rappelle qu’une grande majorité des écoles et campus américains restent des zones sans armes.