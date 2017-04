Des étudiants d’Harvard créent une "Resistance School" inspirée d’Harry Potter pour combattre Donald Trump

"Lorsque l’injustice devient loi, la résistance devient devoir." C’est cette phrase de Thomas Jefferson, l’un des pères fondateurs des États-Unis, que l’on peut lire en premier lorsque l’on s’aventure sur le site internet de la "Resistance School". Une "école de la Résistance" basée à Harvard qui fait beaucoup parler, en raison de son succès aussi rapide que spectaculaire : plus de 6.500 étudiants de cinquante Etats américains et de vingt autres pays se sont inscrits pour suivre la première session de ses cours sur internet. Sans compter les 43.000 personnes l’ayant aussi suivie via la page Facebook de l’école. De quoi s’agit-il exactement ? C’est "un programme gratuit de formation pratique de quatre semaines pour affiner les outils dont nous avons besoin pour nous défendre au niveau fédéral, au niveau des Etats et au niveau local", détaille le site. On parle là de politique.