Etats-Unis : des jumelles de 97 ans meurent le même jour

Unies jusqu'à leur dernière heure. Jean Haley et Martha Williams sont mortes dans la nuit de vendredi à samedi, dans l'Etat du Rhode Island. Signe particulier : il s'agit de sœurs jumelles, âgées de 97 ans.





Les deux femmes ont été victimes d'un accident, vendredi soir. Elles sont allées dîner en ville avec leur "petite sœur", âgée de 89 ans. Après la soirée, celle-ci les laisse chez Jean et repart avant que les jumelles n'entrent dans la maison. Selon la police, Martha serait alors tombée dans l’allée en tentant de regagner sa voiture. Sa sœur aurait quant à elle chuté en se prenant les pieds dans le tapis du garage, en voulant appeler les secours, rapportent The Providence Journal et le Boston Globe.