États-Unis : deux musulmans lèvent des fonds pour rénover un cimetière juif vandalisé et obtiennent le soutien de J.K. Rowling

Une initiative qui a déjà permis de récolter la somme de 57.000 dollars ( 54.200 euros). Une collecte, bien au-delà des espérances des deux protagonistes à l'initiative de cette opération. En effet, au départ, Linda Sarsour, militante palestino-américaine, et Tarek EL-Messidi, entrepreneur social et créateur d'une ONG ( et affilié à l'association Celebrate Mercy), avaient simplement pour objectif de réunir 20.000 dollars. Ce qu'ils sont parvenus à réaliser en 3 heures seulement !





Sur la page dédiée à cette levée de fond, ces deux personnes ont soutenu vouloir "envoyer un message d'unité aux communautés juives et musulmanes, pour leur dire qu'il n'y pas de place pour ce type de haine, de profanation et de violence en Amérique. Nous prions pour que cela restaure le sentiment de sécurité et de paix à la communauté juive américaine qui a été indubitablement choquée par cet événement."