Discours sur l'Etat de l'Union : les institutions américaines à l’épreuve de Trump

Le discours sur l’Etat de l’Union sera prononcé par Donald Trump ce mardi. Il s’agit pratiquement du seul moment de l’année où le président des Etats-Unis pénètre dans l’enceinte du Congrès. Ce sera l’occasion d’entendre (à nouveau) ses orientations de politique générale, mais aussi de mesurer la solidité d’un cadre institutionnel défini il y a plus de deux siècles et qui se trouve confronté à un locataire de Maison Blanche hors norme, et imprévisible.





Depuis Georges Washington qui institua cette tradition le 8 janvier 1790, le président des Etats-Unis s’adresse une fois par an au pouvoir législatif incarné par le Congrès pour l’informer sur "l’Etat de l’Union". Conformément au 3e paragraphe de l’article II de la Constitution américaine, le chef de l’exécutif communique ainsi aux deux assemblées, et par leur intermédiaire à la Nation, une analyse de la situation du pays ainsi que ses intentions pour l’année à venir.