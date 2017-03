Trump a signé un nouveau décret migratoire : l'Irak exempté, les cartes vertes et visas pas concernés

Depuis l'administration Trump planchait sur une nouvelle version, qui ne concerne donc plus désormais plus les Irakiens. "L'Irak n'est plus sur la liste, en raison de leurs procédures de vérification renforcées et de leurs mesures de transmission d'informations", avait ainsi expliqué Kellyanne Conway. Les six autres pays initialement visés (Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen) le sont donc toujours.





Mais les résidents permanents aux Etats-Unis (cartes vertes), ainsi que les détenteurs de visas, sont explicitement protégés du nouveau décret. Enfin, Kellyanne Conway avait aussi indiqué que les réfugiés syriens seraient désormais traités comme les autres réfugiés. Dans le décret initial, Donald Trump avait voulu suspendre l'accueil des réfugiés pendant 120 jours, mais pour une durée indéfinie pour les Syriens. Reste à savoir si ce Muslim ban un peu assoupli ne sera pas lui aussi bloqué par la justice.