Donald Trump échoue à faire abroger l’Obamacare : les internautes le tournent en ridicule

Donald Trump inspire décidément le web. Alors qu’il a essuyé vendredi une défaite personnelle retentissante au Congrès, où la majorité républicaine a été forcée de retirer le texte visant à abroger l’Obamacare, le président américain se retrouve, une fois de plus, ciblé par les moqueries sur les réseaux sociaux. Et pour cause : ce projet d’abrogation constituait l’une des grandes promesses du milliardaire.





Il n’en fallait pas temps pour susciter les réactions. Aux Etats-Unis comme en France ou ailleurs en Europe, nombre d’internautes ont sauté sur l’occasion pour publier leurs meilleures blagues et leurs plus beaux GIF. Des GIF qui, pour la plupart, faisaient référence à Barack Obama, que beaucoup imaginait plus heureux et "swag" que jamais après l’annonce de l’échec de son successeur. Tour d’horizon.