"Fake news" : Donald Trump menace de retirer la licence d'émettre de NBC et de plusieurs grands médias d'information

"De la pure fiction", a commenté Donald Trump, avant de comparer NBC à CNN, son ennemi juré depuis des années. "Le faux média NBC a inventé une histoire selon laquelle je voudrais 'multiplier par dix' notre arsenal nucléaire. Pure fiction destinée à me dénigrer. NBC=CNN !", a-t-il tweeté. Dans un second tweet, il est allé plus loin. "Avec toutes les fausses informations qui proviennent de NBC et des chaînes télévisées, à quel moment sera-t-il approprié de remettre en cause leurs autorisations ? Mauvais pour le pays !", a-t-il écrit.