États-Unis : Donald Trump nomme le général McMaster conseiller à la sécurité nationale

Herbert Raymond "H.R." McMaster est un spécialiste de la contre-insurrection, notamment en Irak où il a été déployé pendant la guerre de 1991 et deux fois après l'invasion américaine de 2003, de 2004 à 2006, puis de 2007 à 2008. Il a également servi en Afghanistan. Libre-penseur, il est également connu pour son ouvrage "L'abandon du devoir" dans lequel il critique ouvertement les choix stratégiques du commandement américain durant la guerre du Vietnam. McMaster est aussi détenteur d'un doctorat d'histoire américaine de l'université de Caroline du Nord.





En 2014, il faisait partie des 100 personnalités les plus influentes pour le Time, présenté comme pouvant être "le guerrier-penseur décisif dans l'armée du 21è siècle". "Je suis impatient de rejoindre l'équipe de sécurité nationale et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer et protéger les intérêts du peuple américain", a-t-il déclaré - en uniforme et bardé de ses décorations - au cours d'une brève introduction avec la presse, aux côtés du président américain à Mar-a-Lago, en Floride.