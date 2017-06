Trump participe à un dîner à 35.000 dollars par personne pour financer sa campagne de 2020

Des années qu’il a ainsi commencé à préparer mercredi soir. Le billet d'entrée pour le dîner était en effet de 35.000 dollars (environ 30.000 euros) par personne (avec possibilité de financement à hauteur de 100.000 dollars pour un statut de donateur privilégié). Si elle est régulièrement critiquée, la participation du président en exercice à des levées de fonds - pour son parti ou sa campagne - fait partie, depuis des décennies, du paysage politique américain, chez les démocrates comme les républicains.





Seulement voilà : le mélange des genres entre la carrière politique de Donald Trump et son empire immobilier soulève une nouvelle fois d'innombrables questions puisque les riches donateurs qui viendront l'écouter contribueront aussi, de fait, au développement de son empire immobilier. Près de 200 élus démocrates du Congrès viennent notamment de l'assigner en justice, lui reprochant de profiter de sa fonction présidentielle pour amasser des gains financiers venus de l'étranger via ses sociétés. Une plainte similaire, déposée par l'Etat du Maryland et la capitale Washington, soulignait par ailleurs que le Trump International Hotel faisait une concurrence déloyale aux hôtels voisins.