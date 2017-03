Le nouveau "Muslim Ban" de Donald Trump se heurte (déjà) à un premier obstacle

Le plaignant est un musulman sunnite, qui a fui la Syrie en 2014 afin d’échapper à une "mort quasi-certaine", selon les documents qu'il a adressé au tribunal. Cet homme avait trouvé, dans un premier temps, refuge aux Etats-Unis, puis il a ensuite déposé une demande d’asile pour sa femme et leur fille, restées à Alep. La procédure s’approchait du feu vert final à leur venue, quand elle a été stoppée par les directives anti-immigrations de Donald Trump, qui a placé la Syrie sur une courte liste de pays dont les ressortissants sont désormais interdits de territoire américain.





Cet homme, qui a saisi la justice en conservant son anonymat, "a présenté des arguments sur le fond qui ont des chances d’être validés ", a souligné le magistrat dans sa décision. Notamment le fait, a-t-il noté, que sa famille "risquerait de subir des dommages irrémédiables" si elle restait en Syrie.





Ce décret migratoire demeure de plus en plus contesté. Et pour cause. Comme le rapporte Europe 1, plus de 130 anciens responsables et experts américains en politique étrangère ont dénoncé le nouveau projet de Trump dans une lettre publiée sur le New York Times, estimant qu'il fragilisait la sécurité nationale et les intérêts du pays autant que sa version originale.