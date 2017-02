Donald Trump supprime les mesures d'Obama protégeant les jeunes transgenres

Elle avait annoncé mardi travailler sur la question. L'administration du président américain Donald Trump a annoncé mercredi qu'elle mettait fin à un dispositif fédéral de protection des droits étudiants transgenres, déclenchant immédiatement un tollé parmi les défenseurs des droits des minorités. Les ministères de la Justice et de l'Education, dirigés tous deux par des conservateurs chrétiens, ont publié mercredi soir un bref communiqué indiquant qu'ils "retiraient les recommandations faites au titre de l'article IX (anti-discrimination, ndlr) en 2015 et 2016", sur l'accès à des installations non mixtes, comme des vestiaires ou des toilettes par exemple.





Dès l'annonce faite par les deux ministères, Mara Keisling, responsable du centre national pour l'égalité transgenre a jugé que cette décision était "tout simplement et dangereusement, mauvaise et fausse". "Révoquer les recommandations démontre que les promesses du président Trump de protéger les droits de la communauté LGBT (Lesbiennnes, Gays, Bi et Trans) étaient tout simplement de la rhétorique creuse", a accusé James Esseks, le responsable LGBT de l'ACLU, la plus importante association de défense des droits civiques aux Etats-Unis.