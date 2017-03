Donald Trump va bientôt être grand-père pour la 9e fois

Marié en 2014, après six années de relations, le jeune couple a vaguement évoqué des idées de prénom pour leur futur bébé, qui sera le 9e petit-enfant de Donald Trump. "On aimait vraiment beaucoup le prénom Charlie, mais nous avons déjà baptisé notre chien ainsi, c'est donc hors de question. On s'est planté sur ce coup", ont-ils expliqué au magazine américain.





L'heureuse nouvelle a bien failli être éventée avant l'heure : "Le père d'Eric (Donald, ndlr) était tellement excité", a ajouté Laura, la future maman. "Nous étions inquiets qu'il le révèle lors d'une conférence de presse." Ou sur Twitter.