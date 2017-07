Etats-Unis : elle diffuse en direct sur Instagram son accident de voiture qui coûte la vie à sa soeur

Arrivée sur les lieux du drame, la police californienne des autoroutes a affirmé que la soeur et son amie, toutes les deux mineures, ont été éjectées du véhicule, leurs ceintures n’ayant pas été bouclées. Jacqueline Sanchez, la sœur de 14 ans de la conductrice est décédée des suites de l’accident. La deuxième fillette est blessée gravement à la jambe droite. Selon la police, la jeune conductrice était sous l’effet de l’alcool et de stupéfiants au moment des faits.





Obdulia Sanchez a été arrêtée et inculpée pour homicide involontaire et conduite en état d’ivresse sous influence de drogues entrainant des blessures. Actuellement, elle est en détention dans la prison de Merced, dans le centre de la Californie. Quant aux autorités, elles ont pris connaissance de cette vidéo et examinent la validité des images.