Etats-Unis : elle épouse un meurtrier en liberté conditionnelle, il tue ses enfants

Mais tout était loin d’être rose et Faith avait demandé le divorce en août dernier. C’est un mois plus tard que le drame s’est produit. Le 21 septembre, Gregory Green appelle de nouveau le 911. Arrivée sur place, la police découvre Faith Harris-Green gravement blessée dans la cave. A ses côtés, les deux adolescents qu’elle a eus lors d’une précédente relation sont morts, tués par balle. A l’étage, les deux fillettes du couple, âgées de 4 et 5 ans, sont également décédées. Elles ont été empoisonnées dans la voiture familiale au monoxyde de carbone avant que leur père ne transporte les corps. Lors du procès, le meurtrier a reconnu les faits sans pouvoir expliquer ses crimes.