Elle est désormais employée à la Maison-Blanche : que va faire Ivanka Trump aux côtés de son père ?

Mais Ivanka Trump a déjà commencé à participer à des événements importants. C’est ainsi qu’elle a pris part à plusieurs rencontres avec des dirigeants étrangers, comme avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau et, plus récemment, la chancelière allemande Angela Merkel. Mais pas seulement. Comme le rappelle CNN, elle a aussi accompagné son père lors de plusieurs déplacements symboliques : dans une école de Floride début mars, sur une base militaire ou au musée de l'histoire afro-américaine de Washington en février, par exemple.





Une (omni)présence qui pousse certaines voix à se demander si elle n’aurait pas supplanté Melania Trump comme Première dame. "Ivanka prend la place de la First Lady, tandis que les relations entre le président et Melania Trump se dégradent, relève Steven Ekovich dans les colonnes du Figaro. On assiste à une délégation de statut, et ce type de transfert ne s'était encore jamais vu." Une analyse que partageait le site américain Politico en décembre dernier déjà. Le site d’information politique publiait à l’époque un article au titre sans équivoque : "Let Ivanka be First Lady" (Laisser Ivanka être Première dame).