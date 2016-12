Etats-Unis : elle explique à un policier que son fils a été agressé et finit au poste

La vidéo est devenue virale aux Etats-Unis. Mercredi 21 décembre, Jacqueline Graig, une Afro-Américaine de 46 ans, se présente à un policier de la ville de Fort Worth, dans l’Etat américain du Texas, afin de lui expliquer l’agression de son fils de 7 ans par un voisin. Sur les images filmées par Brea Hymond, l’une de ses filles, on voit la mère de famille dire au policier que son voisin a attrapé son enfant à la gorge, après l’avoir vu jeter un papier au sol.





"Peu importe où nous habitons, on n’a pas le droit d’agripper et d’étrangler quelqu’un, Monsieur. C’est ce qui me pose problème. Mon fils a 7 ans, vous n’avez pas le droit de l’attraper, de l’étrangler …", explique Jacqueline Craig à l’agent. L’officier de police l’écoute raconter son histoire, sans dire mot, et lui demande : "Pourquoi vous n’apprenez pas à votre fils à jeter ses papiers dans la poubelle ?"