Etats-Unis : elle soutire des milliers de dollars à son petit ami en lui faisant croire qu'elle est atteinte d'un cancer

Selon lui, l'histoire était crédible parce qu'ils ne se voyaient certainement pas régulièrement, bien qu'ils étaient ensemble depuis quatre mois. "La plupart des relations se construisent à travers des sms, des emails et des appels", explique-t-il. Et la jeune femme aurait fait beaucoup d'efforts pour berner son petit ami, détaille le procureur. Elle lui envoyait par exemple des sms en se faisant passer pour une infirmière qui donnait des nouvelles sur sa santé. Elle lui avait même donné le nom de l'hôpital et beaucoup de détails sur ce qu'elle vivait. Pour Lucas Kelleher, son avocat, "ce ne sont que des allégations" et Michelle Zipp se dit "innocente".