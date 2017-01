Etats-Unis : enlevée à sa naissance, elle découvre sa vraie identité 18 ans plus tard

Kamiyah Mobley, une jeune Américaine qui vivait depuis 18 ans avec la femme qui l’avait enlevée bébé, vient d’être retrouvée par la police de Jacksonville. Kidnappée en 1998 dans un hôpital de la ville de Floride alors qu’elle venait de naître huit heures plus tôt, sa trace a été découverte plus de 300 kilomètres au nord de son lieu d’enlèvement, à Waterboro, en Caroline du Sud. Les enquêteurs ont dû attendre de très longues années avant que les portraits robots de la ravisseuse et la description de la jeune fille (imaginée en fonction des caractéristiques du bébé) ne donnent une piste concrète. Suite à une série d’indices donnés par la police locale, les enquêteurs de Jacksonville spécialisés dans les "Cold cases" se sont déplacés sur place.





Une fois à Waterboro, ils ont découvert qu’une jeune fille ayant la même date de naissance, mais un nom différent, vivait là. De faux documents avaient été créés pour établir son identité. En recueillant plusieurs témoignages, les soupçons se sont confirmés. Les tests ADN ont ensuite confirmé que Kamiyah Mobley était bien la même personne que le bébé enlevé 18 ans plus tôt, rapporte Firstcoastnews.