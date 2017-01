Grande distribution de joints lors de l'investiture de Donald Trump

"En distribuant du cannabis à l'investiture, nous lançons la bataille", affirme à l'AFP Adam Eidinger, 44 ans, initiateur du référendum de 2014 et fondateur de la DC Marijuana Coalition. "Nous sommes sur le point de perdre notre droit."





De plus en plus d'États autorisent de cultiver ses propres plants de cannabis dans la limite de certaines conditions. Comme c'est d'ailleurs le cas à Washington, lieu de l'action envisagée par les militants. Depuis février 2015, il est en effet légal de faire pousser du cannabis chez soi, dans la limite de six pieds ; d'en posséder au maximum 56 grammes à condition d'avoir 21 ans ou plus ; et d'en donner.





En revanche, il est interdit d'en acheter ou d'en vendre, car le Congrès, qui a la tutelle sur la capitale, a interdit à la ville de réglementer le commerce de cette drogue.