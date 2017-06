Etats-Unis : il jure de l'épouser en maternelle et lui passe la bague au doigt 20 ans plus tard

"Enfant, Laura m'a appris à faire de la balançoire, rouler dans l'herbe et manger proprement du fromage fondu. Nous avons souvenir de jouer à cache-cache, à chat sur le terrain de jeu et de rester éveillés durant la sieste. J'étais amoureux de Laura lorsque j'étais enfant et je le suis toujours", confie le jeune homme.





Comme beaucoup d'enfants, ils se sont perdus de vue en primaire. Les sept années suivantes, ils sont restés en contact via des cartes de vœux, sans jamais se revoir. Puis, bien plus tard, c'est un ami commun du lycée qui les a "re-connectés" l'un à l'autre, et ils ne se sont plus quittés. Mais l'histoire (vraiment trop mignonne) ne s'arrête pas là.